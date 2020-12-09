Son dakika haber! ABD hampetrol stokları 1.1 milyon varil yükseldi
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Son dakika haber! ABD hampetrol stokları 1.1 milyon varil yükseldi

09.12.2020 12:18 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:21
Son dakika haber! ABD hampetrol stokları 1.1 milyon varil yükseldi

Edinilen son dakika haberine göre ABD hampetrol stokları, 4 Aralık'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 1 milyon 100,000 bin varil yükseldi.

ABD hampetrol stokları, 4 Aralık'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 1 milyon 100,000 bin varil yükseldi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, aynı haftada, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing gibi büyük petrol bölgesindeki rezervler ise 1 milyon 800,000 varil geriledi.

API verilerine göre, ABD'de benzin stokları ise aynı haftada 4 milyon 400,000 varil, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 2 milyon 300,000 varil yükseldi.Hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.Gelişmelerle, Şubat teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.27 artışla 48.79 dolara çıkarken, Ocak teslimi Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 0.42 düşüşle 45.48 dolara geriledi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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