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Son Dakika | ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price Covid-19'a yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price Covid-19'a yakalandı ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Covid-19 testinin pozitif çıktığını ifade ederek, 10 gün karantinada kalacağını duyurdu.

- ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price Covid-19'a yakalandı

WASHINGTON - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Covid-19 testinin pozitif çıktığını ifade ederek, 10 gün karantinada kalacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Ned Price, Covid-19'a yakalandı. Price sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Covid-19 semptomları gösterdiğini ve ardından yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını ifade ederek, 10 gün karantinada kalacağını duyurdu. Price, "Kendimi kötü hissediyorum ama ciddi hastalıklardan koruduğu güvenli ve etkili aşılara minnettarım" dedi.

Price'ın yardımcısı Jalina Porter ise, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in bu sabah yaptırdığı Covid-19 testinin negatif çıktığını aktararak, Price'ın yakın çevresinde bulunanlarda semptom görülmediğini açıkladı.

Son Dakika | ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price Covid-19'a yakalandı

Son Dakika | ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price Covid-19'a yakalandı

Son Dakika | ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price Covid-19'a yakalandı

Son Dakika | ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price Covid-19'a yakalandı
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