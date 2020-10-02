Son dakika haber... ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: "Orta Doğu'da barış sürecinde Avrupa anahtar konumunda"
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Son dakika haber... ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: "Orta Doğu'da barış sürecinde Avrupa anahtar konumunda"

02.10.2020 11:54 | Son Güncelleme: 02.10.2020 11:59
Son dakika haber... ABD Dışişleri Bakanı Pompeo:

Son dakika haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İbrahim Anlaşmasının imzalanmasının ardından Orta Doğu barışının sağlanmasında Avrupalı liderlerin anahtar konumunda olduğunu belirterek, Filistin'in İsrail ile diyalog kurmasını istedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İbrahim Anlaşmasının imzalanmasının ardından Orta Doğu barışının sağlanmasında Avrupalı liderlerin anahtar konumunda olduğunu belirterek, Filistin'in İsrail ile diyalog kurmasını istedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İbrahim Anlaşmasının imzalanmasına ilişkin İtalyan medyasına konuştu. Pompeo Avrupa ülkelerinin, İbrahim Anlaşmasının imzalanmasının ardından Orta Doğu'da barış sürecinin desteklenmesinde önemli bir rol oynadığını ifade ederek, "İnanıyorum ki Avrupalı liderler, Orta Doğu bölgesindeki istikrarsızlığın en güçlü ülkesi İran'ın reddedilmesinde ve durdurulmasında stratejik rol oynuyorlar" ifadelerini kullandı.

Filistin yönetiminin, ABD ile ortak paydada buluşarak İsrail ile ciddi müzakereler gerçekleştirmesini umduğunu sözlerine ekleyen Pompeo, "Filistin halkı, İsrail ile diyaloğa katılmalı" açıklamasını yaptı. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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