Son dakika haber | ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Danimarka'da
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Son dakika haber | ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Danimarka'da

Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen yıl Grönland Adası konusunda diplomatik münakaşaya girdikleri Danimarka'yı ziyaret etti.

Son dakika haber | ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Danimarka'da
22.07.2020 18:27 | Son Güncelleme: 22.07.2020 19:36

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen yıl Grönland Adası konusunda diplomatik münakaşaya girdikleri Danimarka'yı ziyaret etti.

İngiltere ziyaretinin ardından Danimarka'ya gelen Pompeo, Başbakan Mette Frederiksen, Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Grönland Dışişleri Bakanı Steen Lynge ve Faroe Adaları Dışişleri Bakanı Jenis av Rana ile görüşmelerde bulundu.

Pompeo, sabah Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen tarafından Başbakanlık Konutu Marienborg Sarayı'nda kabul edildi.

İkili sarayın bahçesinde yürüyüş yaparak başladığı görüşmesini, konutta yapılan heyetler arası görüşmeyle sonlandırdı.

Frederiksen ile görüşmesinin ardından Pompeo'nun Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile görüşmesine, Danimarka'ya bağlı adalardan Grönland Dışişleri Bakanı Steen Lynge Faroe Adaları Dışişleri Bakanı Jenis av Rana da katıldı.

Kuzey Kutbu'na ilgi büyük

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Pompeo, Danimarka'nın Çin'e karşı müttefik olarak önemine değindi.

Pompeo, geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump'un, Danimarka Krallığı'na bağlı Kuzey Kutbu'nda bulunan dünyanın en büyük adası Grönland'ı satın alma önerisini açıklamasının ardından, Danimarka ile Kuzey Kutbu konusunda iş birliklerini artırmak istediklerini vurguladı.

Pompeo, "Danimarka'nın Kuzey Kutbu'nda yaptığı çalışmaları takdir ediyoruz. Bölgeye olan ilgi büyük, özellikle oyunun kuralını bizim gibi oynamayan ülkeler tarafından." dedi.

Çin'i "ulusal tehdit" olarak tanımlayan Pompeo, Danimarka'nın, Çin tehdidine karşı da ABD'ye yardımcı olacağına güvendiğini söyledi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ise NATO müttefiki olan iki ülke arasındaki güçlü bağlara vurgu yaparak Grönland'a yaptığı 12,1 milyon dolarlık yardım için ABD'ye teşekkür etti.

Basın toplantısında "Grönland'ın satılması" konusunun görüşmelerde gündeme gelip gelmediği sorulan Kofod, Grönland'ın satılması konusunun geçen yıl kapandığını ve görüşmelerde gündeme gelmediğini, yapılan görüşmelerde Kuzey Kutbu bölgesinde güvenlik ve ticaretin artırılması gibi konuların ele alındığını söyledi.

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Kaynak: AA

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