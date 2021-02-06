Son dakika haber: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile telefonla görüştü
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Son dakika haber: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile telefonla görüştü

06.02.2021 02:01 | Son Güncelleme: 06.02.2021 02:04
Son dakika haber: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile telefonla görüştü

Son dakika haber: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni görevinden ötürü ABD Dışişleri Bakanı Blinken'i tebrik eden Al Suud, ülkesinin, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması için ABD yönetimiyle çalışmayı arzuladığını kaydetti.

Görüşmede iki ülke arasındaki tarihi ve stratejik ilişkilerin yanı sıra ortak ilgi alanına giren konular ele alındı.

Bu görüşme, Blinken'ın bakanlık görevine getirilmesinin ardından Suudi Arabistan'la ilk teması oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, 4 Şubat'ta Yemen'deki durumu öncelediklerini belirterek, "Bu savaş artık bitmeli. Bu konudaki vaadimizi yerine getirebilmek için Yemen'deki savaşta operasyonlara (Suudi Arabistan'a) sağlanan tüm Amerikan desteğini, ilgili silah satışları da dahil olmak üzere sonlandırıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) "İran kaynaklı tehditler" karşısında desteklenmeye ihtiyacı bulunduğunun farkında olduklarını kaydeden Biden, "Suudi Arabistan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunmasına yardıma devam edeceklerini" kaydetmişti.

Suudi Arabistan da ABD'nin, "Suudi Arabistan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunmasına yardım etmeyi sürdürme" kararını memnuniyetle karşılamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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