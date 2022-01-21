Son dakika haber: ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Rusya, Ukrayna sınırındaki birliklerini çekerek gerginliği düşürmeli. Rusya bizim endişelerimizi dinledi. - Haberler
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Son dakika haber: ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Rusya, Ukrayna sınırındaki birliklerini çekerek gerginliği düşürmeli. Rusya bizim endişelerimizi dinledi.

Son dakika haber: ABD Dışişleri Bakanı Blinken:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika habere göre ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Rusya, Ukrayna sınırındaki birliklerini çekerek gerginliği düşürmeli. Rusya bizim endişelerimizi dinledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: " Rusya, Ukrayna sınırındaki birliklerini çekerek gerginliği düşürmeli. Rusya bizim endişelerimizi dinledi. Rusya da bizim endişelerimizi yanıtlamak zorunda." - CENEVRE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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