Son dakika haber: ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Rusya, Ukrayna sınırındaki birliklerini çekerek gerginliği düşürmeli. Rusya bizim endişelerimizi dinledi.

Son dakika habere göre ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Rusya, Ukrayna sınırındaki birliklerini çekerek gerginliği düşürmeli. Rusya bizim endişelerimizi dinledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: " Rusya, Ukrayna sınırındaki birliklerini çekerek gerginliği düşürmeli. Rusya bizim endişelerimizi dinledi. Rusya da bizim endişelerimizi yanıtlamak zorunda." - CENEVRE

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