Son dakika haber: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in yarın Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşmesi bekleniyor - Haberler
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Son dakika haber: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in yarın Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşmesi bekleniyor

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haber: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in yarın Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşmesi bekleniyor

Son dakika haberi: ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın yarın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yapmasının beklendiğini aktardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın yarın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yapmasının beklendiğini aktardı.

ABD'nin Rusya-Ukrayna arasındaki krize ilişkin diplomasi trafiği devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın yarın sabah Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüşmesinin beklendiği aktarıldı. Söz konusu görüşme, ABD'nin geçtiğimiz çarşamba günü güvenlik endişeleri ile ilgili Rusya'ya yazılı yanıtını sunmasından bu yana iki bakan arasındaki ilk görüşme olacak. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı - Politika

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