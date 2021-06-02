Son dakika haber: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, GKRY Dışişleri Bakanı Christodoulides ile görüştü

Son dakika habere göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ile görüştüğü aktarıldı. Bakanlık, Blinken ve Christodoulides'ın ABD-GKRY ikili ilişkisini derinleştirme konusundaki karşılıklı taahhütlerini yinelediklerini belirtti.

Açıklamada, Bakanların, bölgesel işbirliği ve anlaşmazlıkların barışçıl çözümü yoluyla Doğu Akdeniz'de istikrarın desteklenmesinin önemi üzerinde anlaştıkları ifade edilerek, "ABD, her iki tarafı da Kıbrıs'ta çözüm müzakerelerini yeniden başlatmak için ortak zemin bulmak adına gerekli açıklığı, esnekliği ve uzlaşmayı göstermeye teşvik ederken, Bakan adayı tüm Kıbrıslıların yararına olacak şekilde iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon olarak yeniden birleştirmeye yönelik GKRY liderliğindeki, BM tarafından kolaylaştırılan çabalara ABD'nin desteğini sürdürme sözü verdi" denildi.

Açıklamada ayrıca, Blinken'ın GKRY, Yunanistan, İsrail ve ABD'yi içeren 3+1 diplomatik mekanizmaya desteğini dile getirdiği ve bölgedeki Rusya ve Çin'den gelen zararlı etkilere karşı koyma çabalarının önemini vurguladığı açıklandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı