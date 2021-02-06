Son dakika haber | ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Fransız, İngiliz ve Alman mevkidaşlarıyla video konferansla görüştü

Son dakika haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile video konferansla görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile video konferansla görüştü.

Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, ortak görüşmede Kovid-19 salgını, İran, Rusya, Çin, Myanmar, iklim değişikliği ve diğer acil konuların ele alındığını bildirdi.

Price, bakanların güvenlik, iklim değişikliği, ekonomi, sağlık ve diğer konulardaki sınamalarda transatlantik ilişkilerin önemini vurguladıklarını ifade etti.

Sözcü, Blinken'ın, ülkesinin küresel sınamalara karşı müttefikleriyle koordineli hareket etme konusuna bağlı olacağını belirttiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri