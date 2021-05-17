Son dakika haber... ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Ateşkes için desteğe hazırız"
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Son dakika haber... ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Ateşkes için desteğe hazırız"

Son dakika haber... ABD Dışişleri Bakanı Blinken: 'Ateşkes için desteğe hazırız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, İsrail ve Filistin'in ateşkes arayışında olması durumunda desteğe hazır olduklarını ifade ederek, İsrail'in hafta sonu vurduğu medya binasında Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair bir kanıt görmediğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, İsrail ve Filistin'in ateşkes arayışında olması durumunda desteğe hazır olduklarını ifade ederek, İsrail'in hafta sonu vurduğu medya binasında Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair bir kanıt görmediğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Danimarka ziyaretinde düzenlediği basın toplantısında İsrail ve Filistin yönetimine seslenerek sivillerin korunması çağrısında bulundu. Blinken, "ASD, şiddetin artmasından, çocukların enkazdan çıkarılmasından, yüzlerce insanın ölmesinden yaralanmasından endişe duyuyor. Gazetecilerin ve sağlık personelinin risk altında olmasından da endişeliyiz. Filistinliler ve İsrailliler, güven içinde yaşama hakkına sahip" dedi. Her iki tarafı da sivillerin korunması konusunda uyaran ABD'li Bakan, "Bu şiddet döngüsünü sona erdirmek için yoğun diplomasiye devam edeceğiz. Tarafların ateşkes arayışında olması durumunda desteğe hazırız" ifadelerini kullandı.

"MEDYA BİNASINDA HAMAS'IN FAALİYET GÖSTERDİĞİNE DAİR KANIT YOK"

Blinken, İsrail tarafından hafta sonu Hamas ofislerinin bulunduğu iddiası ile vurduğu medya binasına değinerek, Hamas'ın binada faaliyet gösterdiğine dair bir kanıt görmediğini sözlerine ekledi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'in vurduğu binada Hamas'ın faaliyetine dair kanıt görmediğini belirtti
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'in vurduğu binada Hamas'ın faaliyetine dair kanıt görmediğini belirtti
Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı: İsrail'in vurduğu medya binasında Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir kanıt görmedik
Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı: İsrail'in vurduğu medya binasında Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir kanıt görmedik
Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ordusunun vurduğu basın kuruluşlarına ait binada Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir kanıt...
Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ordusunun vurduğu basın kuruluşlarına ait binada Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir kanıt...
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Son dakika haber... ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Ateşkes için desteğe hazırız" - Haberler
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