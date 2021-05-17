Son dakika haber! ABD Dışişleri Bakanı Blinken 5 ülkeden mevkidaşı ile Filistin'i görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! ABD Dışişleri Bakanı Blinken 5 ülkeden mevkidaşı ile Filistin'i görüştü

Son dakika haber! ABD Dışişleri Bakanı Blinken 5 ülkeden mevkidaşı ile Filistin'i görüştü
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken; Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Pakistan ve Fransa dışişleri bakanları ile ayrı ayrı görüşerek, İsrail-Filistin sorununda "şiddetin sona ermesi ve sükunetin sağlanması" çabalarını ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken; Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Pakistan ve Fransa dışişleri bakanları ile ayrı ayrı görüşerek, İsrail-Filistin sorununda "şiddetin sona ermesi ve sükunetin sağlanması" çabalarını ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken'ın 5 ülkeden mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin yazılı açıklamalar yaptı.

İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarına ve buralarda hayatını kaybeden Filistinli sivillere dair doğrudan bir kınama ya da tepkinin yer almadığı açıklamalara göre Blinken, görüştüğü bakanlarla "tüm taraflara şiddete son verme ve sükuneti sağlama" çağrısı yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri ile görüşmesinde Blinken, tüm taraflara tansiyonu düşürme ve şiddeti durdurma çağrısı yaptı ve bu konudaki çabaları için Mısır'a teşekkür etti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan Al Saud ile görüşmesinde, "İsrail, Gazze ve Batı Şeria'daki şiddetin" durmasına yönelik çabaları ele alan Blinken, "Filistinli ve İsraillilerin can kayıplarından dolayı acı çektiğini" dile getirdi.

Filistinliler ile İsraillilerin aynı derecede özgürlük, güven, onur ve refah içinde yaşama hakkı olduğunu kaydeden Blinken, Al Saud ile Yemen'deki son durumu ve Suudi Arabistan'daki insan hakları ile ilgili güncel gelişmeleri de görüştü.

Blinken, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ve Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile görüşmesinde de İsrail-Filistin sorununda artan şiddetin sona ermesine ilişkin süreçleri ele aldı.

Ayrıca Pakistan Dışişleri Bakanı Mahmud Kureyşi ile de görüşen Blinken, Afgan barış sürecine yönelik Pakistan'ın desteğinin devamının önemine vurgu yaptı ve ABD ile Pakistan arasındaki iş birliğinin devam edeceği mesajını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

ABD'den İsrail-Filistin krizinin çözümü için 'diplomatik girişimleri sürdürüyoruz' açıklaması
ABD'den İsrail-Filistin krizinin çözümü için "diplomatik girişimleri sürdürüyoruz" açıklaması
Son dakika haberleri! Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'ye İsrail-Filistin sorununun çözümü için BM Güvenlik Konseyi'ne destek vermesi çağrısında bulundu
Son dakika haberleri! Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'ye İsrail-Filistin sorununun çözümü için BM Güvenlik Konseyi'ne destek vermesi çağrısında bulundu
Son dakika haber | Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, BMGK'ye 'savaş suçu' işlemekle suçladığı İsrail'e yaptırım ve silah ambargosu uygulaması çağrısı yaptı.
Son dakika haber | Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, BMGK'ye "savaş suçu" işlemekle suçladığı İsrail'e yaptırım ve silah ambargosu uygulaması çağrısı yaptı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Özcan Deniz Kenan Doğulu Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Gökhan Töre Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! ABD Dışişleri Bakanı Blinken 5 ülkeden mevkidaşı ile Filistin'i görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 01:24:13. #1.16#

title