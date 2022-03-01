Son dakika haber: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyeliğinin devam edip etmemesinin sorgulanması gerektiğini... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyeliğinin devam edip etmemesinin sorgulanması gerektiğini...

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Son dakika haber: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyeliğinin devam edip etmemesinin sorgulanması gerektiğini...

Son dakika gelişmesine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyeliğinin devam edip etmemesinin sorgulanması gerektiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyeliğinin devam edip etmemesinin sorgulanması gerektiğini açıkladı. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı - Politika

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Antony Blinken, Rusya, Politika, Haberler

title