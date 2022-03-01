Son dakika haber: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyeliğinin devam edip etmemesinin sorgulanması gerektiğini...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika gelişmesine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyeliğinin devam edip etmemesinin sorgulanması gerektiğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyeliğinin devam edip etmemesinin sorgulanması gerektiğini açıkladı. - WASHINGTON
İhlas Haber Ajansı - Politika