Son dakika haber | ABD'den Küba polis gücü ile liderlerine yaptırım
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Son dakika haber | ABD'den Küba polis gücü ile liderlerine yaptırım

Son dakika haber | ABD'den Küba polis gücü ile liderlerine yaptırım
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler... ABD yönetimi, Küba'da hükümet karşıtı gösterilere katılan protestoculara yönelik şiddet uyguladıkları gerekçesiyle Küba polis gücü ile iki liderini yaptırım listesine aldı.

ABD yönetimi, Küba'da hükümet karşıtı gösterilere katılan protestoculara yönelik şiddet uyguladıkları gerekçesiyle Küba polis gücü ile iki liderini yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Küba'da 11 Temmuz'da başlayan barışçıl, demokrasi yanlısı protestoları bastırma eylemleriyle bağlantılı olarak Kübalı yetkililer ve kuruluşlara yeni yaptırımlar getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC) Küba İçişleri Bakanlığına bağlı polis gücü ile yöneticileri Oscar Callejas Valcarce ve Eddy Sierra Arias'ın yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

ABD, 22 Temmuz'da da hükümet karşıtı gösterilere katılan protestoculara yönelik baskıları nedeniyle Küba Savunma Bakanı Alvaro Lopez Miera ile Küba İçişleri Bakanlığına bağlı özel kuvvetler birimini yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.

Küba'da hükümet karşıtı gösteriler

Küba'da binlerce kişi düzenledikleri gösterilerde, ülkede kötüleşen ekonomik şartları protesto edip hükümetten özgürlük istemişti. Göstericiler, "Kahrolsun diktatörlük." ve "Özgürlük istiyoruz." şeklinde sloganlar atmış, sosyal medyada ise bazı bölgelerde yağma olaylarının meydana geldiği görüntüler paylaşılmıştı. Kötüye giden ekonomi, gıda ve ilaç kıtlığıyla yükselen fiyatlardan hükümeti sorumlu tutan göstericiler, yetkilileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizini yönetememekle suçlamıştı.

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel ise Küba televizyonu ve ulusal radyodan halka seslenerek "Vatanımızın egemenliğini teslim etmeyeceğiz, tüm devrimcileri, devrimi her yerde savunması için sokaklara çıkmaya çağırıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Diaz-Canel, 12 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında, Küba halkının mutsuzluğunun başlıca sebebinin ABD yaptırımları olduğunu belirterek ülkede meydana gelen gösterileri "vandalizm" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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