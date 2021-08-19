Son dakika! ABD'deki San Francisco-Oakland Körfez Köprüsü üzerinde kamyon yangını
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Son dakika! ABD'deki San Francisco-Oakland Körfez Köprüsü üzerinde kamyon yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: - ABD'deki San Francisco-Oakland Körfez Köprüsü üzerinde kamyon yangını ABD'nin California eyaletinde yer alan San Francisco-Oakland Körfez Köprüsü üzerinde seyir halindeki kamyonda yangın çıkması sonucu köprü trafiğe kapatıldı.

- ABD'deki San Francisco-Oakland Körfez Köprüsü üzerinde kamyon yangını

CALİFORNİA - ABD'nin California eyaletinde yer alan San Francisco-Oakland Körfez Köprüsü üzerinde seyir halindeki kamyonda yangın çıkması sonucu köprü trafiğe kapatıldı.

ABD'nin California eyaletinde yer alan San Francisco ile Oakland kentlerini birbirine bağlayan San Francisco - Oakland Körfez Köprüsü üzerinde seyir halindeki kamyonda yangın çıktı. Güvenlik amacı ile köprü trafiğe kapatılırken, kamyonda Propan gazı yüklü tüpler olduğu ve en az iki patlama meydana geldiği aktarıldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda açıklama yapıldı. Yetkililer, yangının söndürüldüğünü ve köprünün kısa süre içinde yeniden trafiğe açılacağını aktardı.

Son dakika! ABD'deki San Francisco-Oakland Körfez Köprüsü üzerinde kamyon yangını
Son dakika! ABD'deki San Francisco-Oakland Körfez Köprüsü üzerinde kamyon yangını
Son dakika! ABD'deki San Francisco-Oakland Körfez Köprüsü üzerinde kamyon yangını
Son dakika! ABD'deki San Francisco-Oakland Körfez Köprüsü üzerinde kamyon yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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