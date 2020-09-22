Son dakika haber | ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 451...
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Son dakika haber | ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 451...

Son dakika gelişmesine göre ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 451 artarak 204 bin 577'ye çıktı.

Son dakika haber | ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 451...
22.09.2020 16:57 | Son Güncelleme: 22.09.2020 17:00

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 451 artarak 204 bin 577'ye çıktı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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