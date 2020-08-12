Son dakika haber: ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1516...
Gelen son dakika haberine göre ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1516 artarak 167 bin 789'a yükseldi.
12.08.2020 16:57 | Son Güncelleme: 12.08.2020 17:07
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1516 artarak 167 bin 789'a yükseldi.
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Kaynak: AA