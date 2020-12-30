Son dakika haber! ABD'de yeni seçilen Kongre üyesi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Son dakika gündem haberi: ABD'de yeni seçilen 41 yaşındaki Kongre üyesi Luke Letlow, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
ABD'de yeni seçilen 41 yaşındaki Kongre üyesi Luke Letlow, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
BBC'nin haberine göre, Louisiana eyaletinden seçilen Cumhuriyetçi Letlow, ABD Kongresinin Kovid-19'dan hayatını kaybeden ilk üyesi oldu.
Letlow, 18 Aralık'ta Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine hastaneye kaldırılmıştı.
Louisiana Valisi John Bel Edwards, Letlow'un cenazesinin defnedileceği gün eyalette bayrakların yarıya indirilmesini istedi.
Luke Letlow, Louisiana'nın 5. bölgesinin temsilcisi seçilmiş ve Cumhuriyetçi Ralph Abraham'ın yerine geçmişti.
Letlow'un pazar günü yemin etmesi planlanıyordu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer