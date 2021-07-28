Son dakika haber: ABD'de son 24 saatte 304 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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Son dakika haber: ABD'de son 24 saatte 304 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haber: ABD'de son 24 saatte 304 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 304 artarak 611 bin 316'ya çıktı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 304 artarak 611 bin 316'ya çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 71 bin 920 artışla 34 milyon 608 bin 322'ye yükseldi.

Yaşamını yitirenlerin sayısı 304 artarak 611 bin 316 oldu.

California, 3 milyon 927 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 3 milyon 96 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 523 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 292 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 611, Texas'ta 53 bin 78 oldu.

163 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 188 milyon 996 binden fazla kişiye ilk doz, 163 milyon 312 binin üzerinde kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 31 milyon 484 bini aşkın vakayla Hindistan ve 19 milyon 749 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi, 551 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 422 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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