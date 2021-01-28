Son dakika haber: ABD'de sahte koronavirüs aşısı satan kişi gözaltına alındı
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Son dakika haber: ABD'de sahte koronavirüs aşısı satan kişi gözaltına alındı

28.01.2021 11:58 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:03
Son dakika haber: ABD'de sahte koronavirüs aşısı satan kişi gözaltına alındı

Son dakika haberler: ABD'nin Washington eyaletinde Johnny Stine adlı bir kişi, sahte koronavirüs aşısı üretip, satarak insanların hayatını riske ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

ABD'nin Washington eyaletinde Johnny Stine adlı bir kişi, sahte koronavirüs aşısı üretip, satarak insanların hayatını riske ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Stine'in ürettiği aşıları internetten 400 dolar ile 1000 dolar arasında sattığı belirlendi.

ABD Adalet Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, kanser aşıları da sattığı iddia edilen 55 yaşındaki Johnny Stine'ın, koronavirüs aşısı olduğunu iddia ettiği aşıyı kişilere 400 dolar ile 1000 dolar arasında değişen fiyatlarda sattığı tespit edildi. ABD Başsavcısı Brian T. Moran yaptığı açıklamada, "Bu kişi insanlara test edilmemiş, denenmemiş ve potansiyel olarak güvenli olmayan, COVID-19 aşısı olduğunu iddia ettiği bilinmeyen bir madde enjekte ediyordu" dedi.Yetkililer, Stine'in, COVID-19 salgınının Dünya Sağlık Örgütü tarafından resmen bir pandemi olarak ilan edildiği Mart 2020'nin başlarında internet üzerinden aşı reklamı yapmaya başladığını ifade etti. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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