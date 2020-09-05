Son dakika haber! ABD'de polis aracına giren keçi resmi evrakları yedi, o anlar kameraya yansıdı
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Son dakika haber! ABD'de polis aracına giren keçi resmi evrakları yedi, o anlar kameraya yansıdı

Son dakika dünya haberi: ABD'nin Georgia eyaletinde, polis bir çiftliğe resmi evrak teslim ederken, polis aracına keçi bindi.

Son dakika haber! ABD'de polis aracına giren keçi resmi evrakları yedi, o anlar kameraya yansıdı
05.09.2020 14:43 | Son Güncelleme: 05.09.2020 14:53

ABD'nin Georgia eyaletinde, polis bir çiftliğe resmi evrak teslim ederken, polis aracına keçi bindi. Aracın içine giren keçi, resmi evrakların bir kısmını yerken, polis keçiyi zorlukla araçtan indirdi. O anlar polisin vücut kamerasına yansıdı.

Douglas ilçesi Şerif Bürosu'nda çalışan kadın polis, çiftlik içinde bulunan bir eve evrak götürdü. Polis aracının kapısını açık bırakan polis, eve doğru yürürken araca bir keçinin girdiğini gördü. Aracına geri dönen polis, keçiyi aracın içinde resmi evrakları yerken buldu. Araçtan zorlukla indirdiği keçiden evraklarını yarısı çiğnenmiş olarak kurtaran polisin vücut kamerası tüm olayı görüntüledi. 


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Kaynak: DHA

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