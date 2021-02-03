Son dakika haber! ABD'de öğretmenler Kovid-19 aşısı olmasa bile okullar yeniden açılabilir
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Son dakika haber! ABD'de öğretmenler Kovid-19 aşısı olmasa bile okullar yeniden açılabilir

03.02.2021 21:01 | Son Güncelleme: 03.02.2021 21:04
Son dakika haber! ABD'de öğretmenler Kovid-19 aşısı olmasa bile okullar yeniden açılabilir

Son dakika haberler: ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri Direktörü Dr. Rochelle Walensky, öğretmenler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmasa bile okulların yüz yüze eğitime açılabileceğini açıkladı.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri Direktörü Dr. Rochelle Walensky, öğretmenler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmasa bile okulların yüz yüze eğitime açılabileceğini açıkladı.

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky yaptığı açıklamada, okullarda maske kullanımının ve sosyal mesafenin virüsün yayılmasını engelleyeceğini belirterek "Öğretmenlere aşı uygulanması okulların güvenli bir şekilde açılması için ön koşul değil." ifadesini kullandı.

Öte yandan Beyaz Saray Kovid-19 koordinatörü Jeff Zients, Kongreyi okulların güvenli şekilde açılması için ek fon sağlamaya çağırdı.

ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı 27 milyon 28 bin 739'a çıktı

ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 638 artarak 457 bin 884'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 115 bin 767 artışla 27 milyon 28 bin 739'a çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 638 artarak 457 bin 884'e ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 16 milyon 752 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 315 milyon 614 bini geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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