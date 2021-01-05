Son dakika haberleri... ABD'de Newark Üniversite Hastanesi çalışanları BionTech/Pfizer aşısının ikinci dozunu vuruldu

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Newark Üniversite Hastanesi çalışanları BionTech/Pfizer aşısının ikinci dozunu vuruldu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ( Kovid-19) salgının da en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'nin New Jersey eyaletindeki Newark Üniversite Hastanesi çalışanları BionTech/Pfizer aşısının ikinci dozunu vuruldu. New Jersey Valisi Phil Murphy yaptığı açıklamada, eyalette bugüne kadar alınan yaklaşık 400 bin doz Covid-19 aşısının 100 bin dozdan fazlasının uygulandığını söyledi. Valiye göre, bu sayı çoğunlukla ön saflardaki sağlık çalışanlarını içeriyor.

BAKIMEVLERİ İÇİN 120 BİN EK DOZ

Sağlık Komisyon Üyesi Judy Persichilli de bakım evi sakinleri ve çalışanları için ek 120 bin doz ayrıldığını ifade etti. Eyalette Covid-19 aşısını ilk alan sağlık çalışanlarının Pazartesi günü ikinci dozu aldığı belirtildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı