Son dakika haber... ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte kişi 560 hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte kişi 560 hayatını kaybetti

Son dakika haber... ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte kişi 560 hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 560 artarak 597 bin 4'e ulaştı.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 560 artarak 597 bin 4'e ulaştı.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 19 bin 841 artışla 33 milyon 346 bin 953'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 560 artarak 597 bin 4'e çıktı.

California, 3 milyon 794 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 961 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 329 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 64 bin 401 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 416 ve Texas'ta 51 bin 676 olarak kayıtlara geçti.

137 milyondan fazla kişiye iki doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 169 milyondan fazla kişiye ilk doz, 137 milyonu aşkın kişiye de ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 28 milyon 694 bini aşkın vakayla Hindistan ve 16 milyon 841 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 470 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 344 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

ABD'de Kovid-19 salgınındaki önemli isimlerden Fauci'nin e-maillerinin basına sızması tartışmalara yol açtı
ABD'de Kovid-19 salgınındaki önemli isimlerden Fauci'nin e-maillerinin basına sızması tartışmalara yol açtı
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Thomas-Greenfield: 'Cilvegözü'nden geçiş olmazsa (mültecilerin) öleceklerini söylediler'
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Thomas-Greenfield: "Cilvegözü'nden geçiş olmazsa (mültecilerin) öleceklerini söylediler"
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield: 'Uluslararası STK'lar ve mülteciler, bu sınır kapısından (Cilvegözü) geçiş olmazsa (mültecilerin)...
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield: "Uluslararası STK'lar ve mülteciler, bu sınır kapısından (Cilvegözü) geçiş olmazsa (mültecilerin)...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Hasan Polatkan Süleyman Soylu
Magazin Hadise Alişan Kenan Doğulu Seren Serengil
Spor Gervinho Enes Ünal Burak Yılmaz Roland Garros Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte kişi 560 hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 18:12:21. #1.16#

title