Son dakika haber! ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 183 bin 699'a yükseldi
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Son dakika haber! ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 183 bin 699'a yükseldi

Bir son dakika haberine göre NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1229 artarak 183 bin 699'a yükseldi.

Son dakika haber! ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 183 bin 699'a yükseldi
27.08.2020 16:59 | Son Güncelleme: 27.08.2020 16:59

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1229 artarak 183 bin 699'a yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 45 bin 838 artışla 6 milyon 3 bin 322'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1229 artarak 183 bin 699'a çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 314 bini, test yapılanlar 78 milyon 639 bini geçti.

ABD'yi Brezilya ve Hindistan izliyor

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 722 bin 4 vakayla Brezilya, 3 milyon 333 bin 732 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 687 bin 500 vakayla Kaliforniya "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda bulunurken, bunu 621 bin 673 vakayla Teksas ve 608 bin 722 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 32 bin 987 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

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Kaynak: AA

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