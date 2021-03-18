Son dakika haber! ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 538 bini geçti

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1171 artarak 538 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı, son 24 saatte 58 bin 600 artarak 29 milyon 608 bin 410'a çıktı.

Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1171 artarak 538 bin 96'ya ulaştı.

En fazla vaka ve ölüm California'da

California, 3 milyon 631 bin 320 vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 742 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 989 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 56 bin 987 can kaybıyla önde giden California'yı, 49 bin 171 ile New York ve 46 bin 827 ile Texas takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülke genelinde yapılan aşı sayısının 113 milyon 37 bini geçtiğini duyurdu.

CDC'nin güncellenen verilerine göre, ABD'de 73 milyon 669 binden fazla kişiye ilk doz, 39 milyon 989 bini aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 11 milyon 693 bini aşkın vakayla Brezilya ve 11 milyon 474 binden fazla vakayla Hindistan geliyor. Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı Hindistan'da 159 bini, Brezilya'da 284 bini geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay