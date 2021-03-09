Son dakika haber! ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 525 bin 921'e yükseldi
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Son dakika haber! ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 525 bin 921'e yükseldi

09.03.2021 18:13 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:16
Son dakika haber! ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 525 bin 921'e yükseldi

Edinilen son dakika haberine göre NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 886 artarak 525 bin 921'e çıktı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 886 artarak 525 bin 921'e çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı, son 24 saatte 46 bin 412 artarak 29 milyon 46 bin 117'ye yükseldi.

Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 886 artarak 525 bin 921'e ulaştı.

En fazla vaka ve ölüm California'da

California, 3 milyon 602 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 699 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 948 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 54 bin 316 can kaybıyla da önde giden California'yı 48 bin 401 ile New York ve 45 bin 411 ile Texas takip ediyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 11 milyon 244 binden fazla vakayla Hindistan ve 11 milyon 51 bini aşkın vakayla Brezilya geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı Hindistan'da 157 binin, Brezilya'da da 266 binin üzerinde seyrediyor.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülke genelinde yapılan toplam aşı sayısının 92 milyon 89 bini geçtiğini duyurdu.

CDC'nin güncellenen verilerine göre, ABD'de 60 milyon 5 binden fazla kişiye ilk doz, 31 milyon 493 bini aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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