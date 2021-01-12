Son dakika haber | ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 385 bini geçti
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Son dakika haber | ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 385 bini geçti

12.01.2021 17:59 | Son Güncelleme: 12.01.2021 18:02
Son dakika haber | ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 385 bini geçti

Gelen son dakika haberine göre NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 169 artarak 385 bin 464'e yükseldi.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 169 artarak 385 bin 464'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 233 bin 998 artışla 23 milyon 152 bin 69'a çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 2 bin 169 artarak 385 bin 464'e yükseldi.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 13 milyon 685 bini, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 273 milyon 434 bini geçti.

En fazla vaka Kaliforniya'da, en çok ölüm New York'ta

Kaliforniya eyaleti 2 milyon 758 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 1 milyon 997 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 488 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 39 bin 808 ile New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 485 binden fazla vakayla Hindistan ve 8 milyon 133 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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