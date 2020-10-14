Son dakika haber! ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 220 bin 989'a yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 220 bin 989'a yükseldi

14.10.2020 16:59 | Son Güncelleme: 14.10.2020 17:02
Son dakika haber! ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 220 bin 989'a yükseldi

Son dakika haberleri... NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 220 bin 989'a çıktı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 220 bin 989'a çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 59 bin 430 artışla 8 milyon 97 bin 973'e çıktı.

Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 962 artarak 220 bin 989'a ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 229 bini, yapılan test sayısı 120 milyon 527 bini geçti.

Eyaletlere bakıldığında 862 bin 124 vakayla California listenin başında bulunuyor. Bunu 845 bin 656 vakayla Teksas ve 738 bin 749 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti, 33 bin 403 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

Kovid-19 salgınında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 7 milyon 244 bini aşkın vakayla Hindistan ve 5 milyon 114 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay İlham Aliyev Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Hazal Kaya Ercan Kesal Merve Boluğur
Spor Falcao Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ekim Apple Kadir Şeker Engin Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 220 bin 989'a yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 17:15:33. #1.14#
title