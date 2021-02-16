Son dakika haber! ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 498 bin 222'ye yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 498 bin 222'ye yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başlangıcından bu yana 498 bin 222 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 28 milyon 319 bin 964 kişiye ulaştı. Ülkede, 18 milyon 359 bin 110 kişinin iyileştiği ve 9 milyon 462 bin 632 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı