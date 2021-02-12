Son dakika haber... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 486 bin 968'e yükseldi
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Son dakika haber... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 486 bin 968'e yükseldi

12.02.2021 18:13 | Son Güncelleme: 12.02.2021 18:17
Son dakika haber... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 486 bin 968'e yükseldi

Edinilen son dakika haberine göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 486 bin 968'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 486 bin 968'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başlangıcından bu yana 486 bin 968 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 28 milyon 4 bin 756 kişiye ulaştı. Ülkede, 17 milyon 932 bin 112 kişinin iyileştiği ve 9 milyon 585 bin 676 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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