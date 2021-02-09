Son dakika haber! ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 476 bin 554'e yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 476 bin 554'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başlangıcından bu yana 476 bin 554 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 27 milyon 704 bin 485 kişiye ulaştı. Ülkede, 17 milyon 531 bin 536 kişinin iyileştiği ve 9 milyon 696 bin 375 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı