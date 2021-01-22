Son dakika haber... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 bin 318'e yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 420 bin 318'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 420 bin 318 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 25 milyon 198 bin 489 kişiye ulaştı. Ülkede, 15 milyon 102 bin 50 kişinin iyileştiği ve 9 milyon 676 bin 121 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı