Son dakika haber | ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 394 bin 592'ye yükseldi
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Son dakika haber | ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 394 bin 592'ye yükseldi

14.01.2021 19:29 | Son Güncelleme: 14.01.2021 19:33
Son dakika haber | ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 394 bin 592'ye yükseldi

Gelen son dakika haberlerine göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 394 bin 592'ye yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 394 bin 592'ye yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 394 bin 592 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 23 milyon 638 bin 679 kişiye ulaştı. Ülkede, 13 milyon 989 bin 184 kişinin iyileştiği ve 9 milyon 254 bin 903 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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