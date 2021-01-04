Son dakika haber... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 360 bin 78'e yükseldi
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Son dakika haber... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 360 bin 78'e yükseldi

04.01.2021 17:07 | Son Güncelleme: 04.01.2021 17:11
Son dakika haber... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 360 bin 78'e yükseldi

Gelen son dakika haberine göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 360 bin 78'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 360 bin 78'e yükseldi.Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti,Los Angeles'ta her 6 saniyede 1 kişiye koronavirüs bulaşıyor" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 360 bin 78 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 21 milyon 114 bin 8 kişiye ulaştı. Ülkede, 12 milyon 437 bin 558 kişinin iyileştiği ve 8 milyon 316 bin 372 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.

"HER 6 SANİYEDE BİR KİŞİYE KORONA BULAŞIYOR"

Öte yandan, Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, CBS'de açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınının etkisini hissettirdiği bölgede yaşananları kamuoyu ile paylaşan Garcetti, "Los Angeles'ta her 6 saniyede 1 kişiye koronavirüs bulaşıyor" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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