Son dakika haber... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 314 bin 726'ya yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 314 bin 726'ya yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 314 bin 726 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 17 milyon 403 bin 423 kişiye ulaştı. Ülkede, 10 milyon 176 bin 217 kişinin iyileştiği ve 6 milyon 912 bin 480 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı