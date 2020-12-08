Son dakika haber! ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 290 bin 828'e yükseldi
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Son dakika haber! ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 290 bin 828'e yükseldi

08.12.2020 16:56 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:00
Son dakika haber! ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 290 bin 828'e yükseldi

Son dakika haber: ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 290 bin 828'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 290 bin 828'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 290 bin 828 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 15 milyon 373 bin 954 kişiye ulaştı. Ülkede, 8 milyon 993 bin 119 kişinin iyileştiği ve 6 milyon 90 bin 7 de aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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