Son dakika haber: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 288 bin 962'ye yükseldi
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Son dakika haber: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 288 bin 962'ye yükseldi

07.12.2020 16:54 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:58
Son dakika haber: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 288 bin 962'ye yükseldi

Son dakika haberine göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 288 bin 962'a yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 288 bin 962'a yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 288 bin 962 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 15 milyon 166 bin 26 kişiye ulaştı. Ülkede, 8 milyon 858 bin 117 kişinin iyileştiği ve 6 milyon 18 bin 939 da aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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