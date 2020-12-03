Son dakika haber... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 279 bin 937'ye yükseldi
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Son dakika haber... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 279 bin 937'ye yükseldi

03.12.2020 17:10 | Son Güncelleme: 03.12.2020 17:14
Son dakika haber... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 279 bin 937'ye yükseldi

Son dakika dünya haberi: ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 279 bin 937'ye yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 279 bin 937'ye yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 279 bin 937 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 14 milyon 316 bin 245 kişiye ulaştı. Ülkede, 8 milyon 467 bin 340 kişinin iyileştiği ve 5 milyon 568 bin 968 de aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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