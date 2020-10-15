Son dakika haber: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 221 bin 902'ye ulaştı

Edinilen son dakika haberine göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 221 bin 902'ye yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 221 bin 902'ye yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 221 bin 902 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 8 milyon 156 bin 808 kişiye ulaştı. Ülkede, 5 milyon 280 bin 115 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı