Son dakika haber: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 204 bin 628
Son dakika haberleri... ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 204 bin 628'e yükseldi.
22.09.2020 18:05 | Son Güncelleme: 22.09.2020 18:08
ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 204 bin 628'e yükseldi.
Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 204 bin 628 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 milyon 48 bin 902 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 300 bin 859 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı