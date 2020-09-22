Son dakika haber: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 204 bin 628
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Son dakika haber: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 204 bin 628

Son dakika haberleri... ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 204 bin 628'e yükseldi.

Son dakika haber: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 204 bin 628
22.09.2020 18:05 | Son Güncelleme: 22.09.2020 18:08

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 204 bin 628'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 204 bin 628 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 milyon 48 bin 902 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 300 bin 859 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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