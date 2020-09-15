Son dakika haber: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bine yaklaştı
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Son dakika haber: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bine yaklaştı

Son dakika habere göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 199 bin 158'e yükseldi.

Son dakika haber: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bine yaklaştı
15.09.2020 17:25 | Son Güncelleme: 15.09.2020 17:29

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 199 bin 158'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 199 bin 158 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 6 milyon 751 bin 712 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 28 bin 819 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.


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Kaynak: DHA

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