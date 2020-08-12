Son dakika haber | ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 167 bin 781'e yükseldi Son dakika haberlerine göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 167 bin 781'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 167 bin 781'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 167 bin 781 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 5 milyon 307 bin 752 kişiye ulaştı. Ülkede, 2 milyon 756 bin 673 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: DHA