Son dakika haber | ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 167 bin 781'e yükseldi
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Son dakika haber | ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 167 bin 781'e yükseldi

Son dakika haberlerine göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 167 bin 781'e yükseldi.

Son dakika haber | ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 167 bin 781'e yükseldi
12.08.2020 15:46 | Son Güncelleme: 12.08.2020 16:22

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 167 bin 781'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 167 bin 781 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 5 milyon 307 bin 752 kişiye ulaştı. Ülkede, 2 milyon 756 bin 673 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.


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Kaynak: DHA

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