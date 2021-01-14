Son dakika haber... ABD'de Kongre baskınında Amerika Konfedere Devletleri bayrağı açan kişi gözaltına alındı
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Son dakika haber... ABD'de Kongre baskınında Amerika Konfedere Devletleri bayrağı açan kişi gözaltına alındı

14.01.2021 22:19 | Son Güncelleme: 14.01.2021 22:22
Son dakika haber... ABD'de Kongre baskınında Amerika Konfedere Devletleri bayrağı açan kişi gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskını esnasında Amerika Konfedere Devletleri bayrağı Kevin Seefried, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından gözaltına alındı.

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskını esnasında Amerika Konfedere Devletleri bayrağı Kevin Seefried, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından gözaltına alındı.

Trump yanlılarının 6 Ocak'ta ABD Kongresini basmasının ardından FBI, baskına karışan kişileri gözaltına almaya devam ediyor.

FBI'ın yaptığı açıklamaya göre, baskın esnasında Kongre içinde Amerika Konfedere Devletlerini simgeleyen bayrakla görüntülenen protestocu Kevin Seefried gözaltına alındı.

FBI, Kongre baskınına karışan kişilerin tespiti için halktan bilgi, fotoğraf ve video istemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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