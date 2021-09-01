Son dakika haber... ABD'de Kongre baskını soruşturmasında sosyal medya şirketlerinden kişisel verilerin istenmesi tartışılıyor
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Son dakika haber... ABD'de Kongre baskını soruşturmasında sosyal medya şirketlerinden kişisel verilerin istenmesi tartışılıyor

Son dakika haber... ABD'de Kongre baskını soruşturmasında sosyal medya şirketlerinden kişisel verilerin istenmesi tartışılıyor
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... ABD'de 6 Ocak Kongre baskınını soruşturan Demokrat komitenin 30 sosyal medya ve telekomünikasyon şirketinden kişisel verileri istemesi tartışma yarattı.

ABD'de 6 Ocak Kongre baskınını soruşturan Demokrat komitenin 30 sosyal medya ve telekomünikasyon şirketinden kişisel verileri istemesi tartışma yarattı.

ABD'de 6 Ocak Kongre baskınını soruşturmak için Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlardan kurulan komite çalışmalarını sürdürüyor.

Komite, 30 Ağustos'ta 30 sosyal medya ve telekomünikasyon şirketinden eski ABD Başkanı Donald Trump'a yakın Kongre üyeleri ve danışmanların 6 Ocak'ta yaptığı telefon görüşmeleri ve paylaşımların detaylarını istedi.

Öte yandan Demokratların söz konusu şirketlerden kişisel verileri istemesi Cumhuriyetçi cephede tepkiye yol açtı.

Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medya ve telekomünikasyon şirketlerine verileri paylaşmaması çağrısı yaparken, "Verileri paylaşırsanız, Cumhuriyetçiler bunu unutmaz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay

Akarca: '(Sahte hesapların kullanımı) Bilinmelidir ki günlük hayatta suç teşkil eden her söz ve davranış sosyal medya ortamında da suçtur.'
Akarca: "(Sahte hesapların kullanımı) Bilinmelidir ki günlük hayatta suç teşkil eden her söz ve davranış sosyal medya ortamında da suçtur."
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Son dakika haber... ABD'de Kongre baskını soruşturmasında sosyal medya şirketlerinden kişisel verilerin istenmesi tartışılıyor - Haberler
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