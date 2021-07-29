Son dakika haber: ABD'de Katolik Kilisesi eski Kardinali hakkında "cinsel istismar" suçlamasıyla dava açıldı

Son dakika habere göre ABD Katolik Kilisesi eski Kardinali Theodore McCarrick hakkında Massachusetts eyaletinde cinsel istismar suçlamasından dava açıldığı belirtildi.

ABD Katolik Kilisesi eski Kardinali Theodore McCarrick hakkında Massachusetts eyaletinde cinsel istismar suçlamasından dava açıldığı belirtildi.

McCarrick, Dedham Bölge Mahkemesinde dün açılan davanın dilekçesinde, 1974'te 14 yaşındaki bir çocuğa 3 kez cinsel saldırı ve istismarda bulunmakla suçlandı.

Şu an Missouri'de yaşadığı belirtilen 91 yaşındaki ABD vatandaşı McCarrick'in 26 Ağustos'ta ilgili mahkemede hakim karşısına çıkmasının talep edildiği bilgisi paylaşıldı.

McCarrick'in ABD'de cinsel taciz suçlamasıyla hakkında dava açılan ilk kardinal olduğu kaydediliyor.

1958'de papazlık görevine başlayan McCarrick, 2000'de Washington D.C'de başpsikoposluk, 2001'de de papalığın bir altı pozisyonu başpapazlık unvanı olan kardinal makamına yükseltilmişti.

McCarrick, 2018'de kamuoyunda tartışılmaya başlanan kiliselerdeki çocuklara cinsel taciz iddialarında adının sıklıkla geçmesi üzerine 16 Şubat 2019'da Vatikan tarafından bütün dini görev ve unvanlarından menedildiği açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru