Son dakika haber: ABD'de iş yerinde silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı Gelen son dakika haberlerine göre ABD'nin California eyaletinde bir süpermarket zincirine ait dağıtım merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 çalışanın hayatını kaybettiği, saldırganın ise polis tarafından öldürüldüğü belirtildi.

ABD'nin California eyaletinde bir süpermarket zincirine ait dağıtım merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 çalışanın hayatını kaybettiği, saldırganın ise polis tarafından öldürüldüğü belirtildi. California eyaletinin Red Bluff kentinde süpermarket zinciri Walmart'a ait dağıtım merkezinde vardiya değişimi sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 çalışanın hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı açıklandı. Kimliği henüz açıklanmayan saldırganın ise polis tarafından vurularak öldürüldüğü öğrenildi. Saldırının ardından polis bölgede güvenlik önlemleri alırken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi. - CALİFORNİA Kaynak: İHA