Son dakika haber | ABD'de ilk Kovid-19 aşıları dağıtıma çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber | ABD'de ilk Kovid-19 aşıları dağıtıma çıktı

13.12.2020 19:01 | Son Güncelleme: 13.12.2020 19:04
Son dakika haber | ABD'de ilk Kovid-19 aşıları dağıtıma çıktı

Son dakika gündem haberi: ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) kullanım onayı verdiği Pfizer ve BioNTech'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, bugün ülke içinde dağıtıma çıktı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) kullanım onayı verdiği Pfizer ve BioNTech'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, bugün ülke içinde dağıtıma çıktı.

Pfizer'dan yapılan açıklamada, yaklaşık 184 bin doz aşının, Michigan'daki tesisten sevk edildiği ve ülkenin 50 eyaletine dağıtılacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, yarın da 390 bin doz aşının daha tesisten sevk edileceği bilgisi paylaşıldı.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, cuma günü yaptığı açıklamada, ülkede ilk aşının gelecek hafta içinde vurulmasının planlandığını duyurmuştu.

FDA, cuma gecesi Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı için onay vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

İlgili Haberler

Pfizer'ın koronavirüs aşıları pazar sabahı ABD'de dağıtıma çıkıyor
Pfizer'ın koronavirüs aşıları pazar sabahı ABD'de dağıtıma çıkıyor
ABD'de Pfizer'ın Covid-19 aşılarının dağıtımı başladı
ABD'de Pfizer'ın Covid-19 aşılarının dağıtımı başladı
Son dakika haberi | WASHINGTON - ABD Başkanı Trump, Kovid-19 aşısında Amerikalılara öncelik verilmesi için kararname imzaladı
Son dakika haberi | WASHINGTON - ABD Başkanı Trump, Kovid-19 aşısında Amerikalılara öncelik verilmesi için kararname imzaladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Gülben Ergen Mustafa Sandal Mustafa Üstündağ
Spor Neymar Samatta Adem Ljajic Ersun Yanal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Rusya Bakan Azerbaycan Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | ABD'de ilk Kovid-19 aşıları dağıtıma çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 19:04:46. #1.15#
title