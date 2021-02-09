Son dakika haber... ABD'de ilk kez bir Kongre üyesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Son dakika haber... ABD'de ilk kez bir Kongre üyesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

09.02.2021 08:36 | Son Güncelleme: 09.02.2021 08:40
Son dakika haber... ABD'de ilk kez bir Kongre üyesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika dünya haberi: ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ron Wright, koronavirüse (Covid-19) yakalandıktan sonra hayatını kaybetti.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ron Wright, koronavirüse (Covid-19) yakalandıktan sonra hayatını kaybetti. Wright virüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk Kongre üyesi oldu.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi 67 yaşındaki Ron Wright koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Wright'a 2019'da akciğer kanseri teşhisi konulduğu ancak tedavisine devam ederken vekillik görevini sürdürdüğü ifade edildi.


Son dakika haber... ABD'de ilk kez bir Kongre üyesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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