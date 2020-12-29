Son dakika haber | ABD'de iki kez infazı ertelenen idam mahkumunun ölümünde Kovid-19 şüphesi
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Son dakika haber | ABD'de iki kez infazı ertelenen idam mahkumunun ölümünde Kovid-19 şüphesi

29.12.2020 23:17 | Son Güncelleme: 29.12.2020 23:20
Son dakika haber | ABD'de iki kez infazı ertelenen idam mahkumunun ölümünde Kovid-19 şüphesi

Bir son dakika haberine göre ABD'de iki kez infazı ertelenen mahkumun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle öldüğünden şüphe ediliyor.

ABD'de iki kez infazı ertelenen mahkumun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle öldüğünden şüphe ediliyor.

ABC News'ün haberine göre, cezaevinde yaşamını yitiren idam mahkumu 64 yaşındaki Romell Broom'un ölüm nedeni, Kovid-19'un olası komplikasyonları olarak kayda geçirildi.

Broom'un isminin, Rehabilitasyon ve İyileştirme Merkezi'nin Kovid-19 nedeniyle öldüğünden şüphe edilen mahkumların yer aldığı "olası Kovid listesinde" geçtiği belirtildi.

Cleveland'de 1984 yılında 14 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ve cinayetten hüküm giyen Broom'un 15 Eylül 2009 tarihinde zehirli iğneyle infazı, teknisyenlerin iki saat boyunca uygun damar yolu bulamaması üzerine iptal edilmişti.

2009'da infazdan kurtulan ikinci mahkum olan Romell Broom'un Haziran 2020'de idam edilmesi planlanıyordu, ancak Ohio Valisi Mike DeWine, infazı Mart 2022'ye ertelemişti.

Ohio eyaletinde 124 mahkumun, muhtemel ya da doğrulanmış vaka olarak Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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