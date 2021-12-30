Son dakika haberleri | ABD'de hayvanat bahçesinde çalışanın kolunu ısıran kaplan öldürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | ABD'de hayvanat bahçesinde çalışanın kolunu ısıran kaplan öldürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre ABD'nin Florida eyaletinde bulunan bir hayvanat bahçesindeki kaplan, çalışanın kolunu ısırmasının ardından öldürüldü.

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan bir hayvanat bahçesindeki kaplan, çalışanın kolunu ısırmasının ardından öldürüldü.

Amerika'nın Florida eyaletinde bulunan Naples Hayvanat Bahçesi'nde bakılan 8 yaşındaki bir Malaya kaplanı, hayvanat bahçesinin kapanmasının ardından, çalışanın yanına gelmesiyle kolunu ısırdı. Yetkililerin yardıma gelmesi üzerine çalışan, kaplanın öldürülmesiyle kurtarılabildi. Polis, çalışanı kurtarmak için kaplanı vurmaya mecbur kaldıklarını belirterek, yaralı olarak kurtarılan çalışanın 20'li yaşlarda, hayvanat bahçesinin temizliğinden sorumlu bir çalışan olduğunu açıkladı. Geçen yılda İsviçre'de bir hayvanat bahçesinde Sibirya kaplanı, hayvan bakıcısı bir kadına saldırmış ve kadının hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

(İHA)

Son dakika haberleri | ABD'de hayvanat bahçesinde çalışanın kolunu ısıran kaplan öldürüldü

Son dakika haberleri | ABD'de hayvanat bahçesinde çalışanın kolunu ısıran kaplan öldürüldü

ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in yargılandığı davada tanık ifadeleri alındı

ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in yargılandığı davada tanık ifadeleri alındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title